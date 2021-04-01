تردد قناة اوربت اكشن..للاستمتاع بأحدث الأفلام المطروحة في السينمات

/625278/تردد-قناة-اوربت-اكشنللاستمتاع-بأحدث-الأفلام-المطروحة-في-السينمات

ازدادت المعدلات البحثية عن تردد قناة اوربت اكشن، عبر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، من قبل عاشقي الأفلام الأجنبية المترجمة إلى العربية، وخاصة أفلام الأكشن التي لها طابعها الخاص لدى الجماهير.

دوت الخليج يكشف تردد قناة أوربت أكشن “موفيز” على النايل سات، حيث تعتبر من القنوات المتخصصة في عالم الأفلام الأجنبية المترجمة إلى العربية وهي قناة تابعة لباقة قنوات اوربت بلس والتي تمتلك عدد من القنوات الهامة الرئيسية من بينها قناة أوربت بلس موفيز.

تردد قناة اوربت اكشن

يبحث العديد من الجماهير عن تردد قناة اوربت اكشن كي يتمكنوا من مشاهدة أحدث الأفلام التي يتم طرحها على الساحة السينمائية، حيث تعمل القناة على جذب أكبر قطاع ممكن من الجماهير عن طريق محتواها المختلف الذي تنفرد به عن باقي القنوات الناقلة للأفلام الأجنبية وخاصة الأكشن والرعب الذي له جمهوه.

يمكنك إستقبال قناة اوربت أكشن على جهازك الخاص عن طريق إدخال التردد التالي 11411، والإستقطاب رأسي H، ومعدل الترميز 27500، فضلًا عن التأكد من ضبط معد الترميز الخطأ لـ ¾.

قنوات اوربت

تتكون باقة قنوات اوربت من 5 قنوات متخصصة تتنوع بين المسلسلات المصرية والأفلام المتنوعة، وكذلك الأجنية، حيث تتميز القناة التي تعرض المسلسلات المميزة بالعمل المستمر على مدار اليوم كاملًا ودون إنقطاع، الأمر الذي كان من شأنه لفت أنظار الجمهور إلى مجموعة القنوات المميزة اوربت.

تتميز قنوات اوربت، أن ترددها يعتبر واحدًا لجميع القنوات، والتي تتكون من قناة للأفلام الأجنبية المتميزة والحديثة، وقناة أخرى لعرض الأفلام العربية الحديثة وقناة لعرض الدراما المصرية تتمثل في ثلاث قنوات متخصصة لعرض الدراما المصرية مثل قناة أوربت دراما وأوربت حكايات وأوربت اليوم.

الجدير بالذكر، أن هناك العديد من القنوات المتخصصة في نقل أحدث الأفلام الأجنبية والمصرية على السواء، لذا تسعى قناة اوربت إلى الإستحواذ وجذب العديد من الجماهير ليلعو أسمها بين تلك القنوات المتعددة، حيث تحاول جاهدة إطلاق أحدث وأجدد الأفلام التي يتم طرحها في السينمات، ما يضمن لها وجودها في المقدمة دومًا.