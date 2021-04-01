البابا تواضروس: نتطلع لزيارة البطريرك كيرل والمطران نوفرى لمصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال قداسته للوفد الأوكرانى برئاسة المطران أرسانى فى المقر البابوى بالقاهرة.

وقدم قداسته نبذة عن تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وأنها تفتخر بأن الرهبنة نشأت بها من خلال أول راهب مصرى، وهو القديس الأنبا انطونيوس الكبير، وأيضًا أول دير أنشئ فى مصر وهو الدير الذى يحمل اسم الأنبا أنطونيوس.

وأشار إلى العلاقة الطيبة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وعن زيارة قداسته إلى البطريرك كيرل مرتين، وأكد أنه يتطلع إلى زيارة قداسة البطريرك كيرل، وزيارة المطران نوفرى رئيس الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية إلى مصر، مضيفا: "نعتمد فى علاقتنا على تقديم المحبة للجميع فشعارنا "المحبة لا تسقط أبدًا".

وعن العلاقات بين المصريين، قال قداسة البابا "نحن نعيش فى وحدة وطنية على أرض مصر، فمصر تعدادها مائة مليون من ضمنهم 15 مليون قبطى ونعيش بأخوة حقيقية وتاريخنا مشترك".

وأوضح البابا "أنه قبل ميلاد المسيح كان العصر الفرعونى ثم بدأت المسيحية واستمرت حتى القرن السابع بدخول الإسلام إلى مصر ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا نحيا جميعًا بروح المحبة والأخوة الحقيقية".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الكنائس، قال قداسته: نحن نتطلع من خلال علاقات المحبة بين كنائسنا، مثل هذه الزيارات، ومن خلال دراستنا لبعضنا البعض والحوار اللاهوتى ثم الصلاة من أجل التقارب، أن نحقق رغبة السيد المسيح أن نكون واحد.

ومن جهته، أعرب المطران أرسانى رئيس الوفد عن سعادتهم بزيارة الأديرة والكنائس القبطية فى مصر فنحن توحدنا نفس الرهبنة والمسيح الواحد.

وأضاف "خلال زيارتنا شعرنا بوجودنا فى بيتنا ووسط أهلنا، كما سعدنا بزيارة كاتدرائية. ميلاد المسيح التى ترمز للمحبة وبقاء المسيحية".

وأكد "نحن نشعر بزيارتنا للأديرة القبطية أننا قد حصلنا على شحنة روحية، ونأمل أن نستضيفكم قريبًا فى أوكرانيا".