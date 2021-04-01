صور.. وزير الشباب يفتتح الدورة السابعة من معرض كافيكس وهوتيلير

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وكان فى استقباله الدكتور خالد مصطفى قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور عمرو عبداللطيف رئيس مجلس إدارة شركة ايفنتس ميدل ايست، الدكتور احمد سمير عميد مركز الاستشارات والبحوث بأكاديمية السادات، واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة.
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المعرض يدعم توجهه الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى نحو مشروعات ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب كونه يمثل منصة تجارية هامة لمشاريع الشباب، ونماذج حقيقية لمشروعات الرواد بجانب التطبيقات الجديدة لمشاريع الإبداع والابتكار، فضلاً عن مشاركة بعض الجهات التمويلية بالمعرض بهدف تحقيق التكامل فى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد صبحى إن المعرض فرصة قوية لتقديم فرص ريادة الأعمال والاستثمار للشباب الراغب فى منح الامتياز التجارى "الفرنشايز"، مشيدا بفكرة المعرض.
وقال عمرو عبداللطيف، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، إن مصر أصبحت تمتلك صناعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال والإبداع والابتكار، مضيفا أن المعرض هذا العام يسلط الضوء على أهم الفرص الواعدة لريادة الأعمال ومشاريع الشباب، ومن أهم تلك المشروعات بالمعرض تجهيزات وتوريدات الفنادق والضيافة ومشروعات العصائر والمشروبات بجانب الكافيهات وجميعها مشروعات تساهم بقوة فى توفير فرص عمل للشباب برأس مال صغير، من بينها مشروع ثلاجة الفواكه بجانب تطبيقات ومشروعات صغيرة ومتوسطة فى قطاع المطاعم والكافيهات.
وتابع الدكتور أشرف صبحى أرجاء المعرض، إذ شاهد العديد من المعروضات لكبرى الشركات، كما تفقد الجناح الخاص بوزارة الشباب والرياضة، بحضور منال جمال مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب بالوزارة.
يذكر أن هذا المعرض يندرج تحت مبادرة رواد مصر 2021.
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