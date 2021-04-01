صور.. نائب وزير الطيران المدنى يلتقى مديرى المطارات المصرية

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والأستاذ باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للعلاقات الدولية والإعلام واللواء طارق نصير مستشار وزير الطيران لشؤون الأمن واللواء عادل محجوب مساعد رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بالمتابعة المستمرة للإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمطارات المصرية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذا الإجراءات الأمنية داخل المطارات وكذا المشروعات وأعمال التطوير الجارى تنفيذها والاطمئنان على حركة سير العمل.

وفى بداية اللقاء، نقل الطيار منتصر مناع نائب الوزير، وفقا لبيان صحفى، تهنئة وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار لمديرى المطارات المصرية الحاصلين على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI.

وخلال اللقاء، أوضح نائب وزير الطيران أهمية المطارات كثروة قومية بالغة الأهمية تعكس مدى تطور ورقى الدولة، وتم استعراض أعمال التطوير والتحديث داخل المطارات المصرية ومراجعة جميع الإنجازات المحققة على أرض الواقع من تحديث البنية التحتية وتطوير المطارات وزيادة السعة الاستيعابية بشكل عام مع رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وتأهيل العنصر البشرى.

كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار فى الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة من منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO للحفاظ على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطارات المصرية، بالاضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة وأفضل الخدمات المقدمة للسائحين وكذلك أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الأمنية مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من مشروعات التطوير والتحديث بالمطارات وكذا ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين جميع الجهات والأجهزة الامنية المعنية بالمطارات المصرية.

كما وجه الوزير، الشكر لمديرى المطارات على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.