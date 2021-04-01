فيديو.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى بوروندى

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محمل عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية بوروندى.





وأقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار"بوجمبورا الدولى" ببوروندى وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسئولين بجمهورية بوروندى. وتأتى تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن.

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