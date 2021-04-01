وزير النقل يتفقد أعمال تطوير محطة وبرج إشارات طنطا وورشة طنطا

1.الدولة وفرت كافة الإمكانات ووعدنا القيادة السياسية والشعب المصري بتنفيذ مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية وان يتم الاعتماد في تنفيذ هذا المخطط على ابناء السكة الحديد فعلى كل فرد في السكة الحديد ان يقوم بواجباته على اكمل وجه

2. لن اسمح بأي تقصير أو تهاون في حق الراكب وعلى الجميع أن يتسابق لخدمته

3 .تكثيف الأعمال الخاصة بمشروعات تحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية

4 الحفاظ علي اراضي السكك الحديدية من التعديات و لن نسمح بالتعدي علي متر واحد من أراضي الدولة .

5. التدريب والتأهيل المستمر لكافة العاملين بالسكة الحديد وتدريبهم بشكل دوري ومستمر على نظم التكنولوجيا الحديثة

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم بمحطتي رمسيس و طنطا وبرج إشارات طنطا بالإضافة إلى ورش طنطا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة العربات المطورة وعربات البضائع

بدا الوزير جولته بتفقد الساحة الخارجية وارصفة محطة رمسيس وشبابيك التذاكر وشدد على كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول اي راكب للمحطة بدون ارتداء الكمامة وعدم دخول أي راكب بدون تذكرة ضمن خطة وزارة النقل لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظاً على موارد الهيئة واستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب كما أكد الوزير على إعلام جمهور الركاب بشكل دوري ومستمر بالتأخيرات المتوقعة عن طريق الإذاعة الداخلية بالمحطات

ثم استقل الوزير القطار من محطة مصر برمسيس متجهاً إلي محطة قطارات طنطا. حيث كان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حيث تفقد الوزير أرصفة محطة طنطا ووجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال تطوير المحطة التي تعتبر من أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية

وحيث تشمل أعمال تطوير المحطة (تطوير المنشآت مثل إنشاء مظلة للركاب برصيف المنصورة ، و دورات مياة ، و تركيب بوابات حديدية) كما يشمل التطوير( أعمال الهندسة مثل تغيير خط تموين الجرارات برصيف الزقازيق ، عمل خط مياه يربط الصهاريج بالشبكة العمومية للمحطة ، وكذلك عمل خط حريق للمبني الإداري)

كما أكد الوزير على تنظيم وضعية الأكشاك داخل المحطة ومتابعة التراخيص الخاصة بها وتنظيمها بشكل جمالي يتلائم مع التطوير الجاري بالمحطة وكذلك سرعة تجميع كافة الخردة (القضبان القديمة) الموجودة على جوانب الأرصفة من خلال اللجان المختصة في السكة الحديد حفاظاً على عوائد السكة الحديد المالية.

كما اكد وزير النقل على ضرورة الحفاظ علي اراضي السكك الحديدية من التعديات مؤكداً لن نسمح بالتعدي علي متر واحد من أراضي الدولة .

وخلال تواجده بمحطة طنطا لاحظ الوزير وجود اثنان من الركاب يقفان بين فواصل عريتان من احد القطارات المميزة فوجه الوزير بتطبيق القانون فورا عليهم نظراً لتعريض حياتهم للخطر مؤكدا على عدم التهاون في مثل هذه السلوكيات السلبية الخاطئة التي تعرض حياة المواطنين للخطر كما قام بتفقد احد القطارات المميزة القادمة من منوف الى طنطا حيث شدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المدنية داخل القطار، وضرورة العمل باستمرار على نظافة القطارات والحمامات الداخلية.

ثم توجه الوزير لزيارة معهد تدريب طنطا و الذي يشمل مركز محاكاة النظام الإلكتروني الجديد وقاعات للتدريب يتم بها تدريب كوادر السكة الحديد من طوائف التشغيل المختلفة على أحدث نظم الإشارات والتشغيل للعمل علي زيادة معدلات الأمان والتحكم والسيطرة وتحقيق سلامة وأمن مسير القطارات

و شدد الوزير علي ضرورة توسيع مدارك العاملين بكافة طوائف الهيئة وتحسين المستويات الثقافية والعلمية والانتاحية لهم وتطوير معارف ومهارات العاملين عن طريق التدريب والتأهيل المستمر لهم وكذلك تعريفهم بمزايا القطارات الجديدة وإمكانياتها والتعرف علي أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة والتدريب المستمر عليها .

و بعدها تفقد برج إشارات طنطا الجديد الذي يتم تنفيذه ضمن تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم حيث اكد على ضرورة تكثيف الاعمال نظرا لأهمية هذا المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان وتقليل الحوادث بين القطارات وزيادة الطاقة الإستيعابية للشبكة .

وفي ختام جولته تفقد وزير النقل ورش طنطا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة العربات المطورة وعربات البضائع والتي تبلغ مساحتها 28 فدان حيث قام الوزير بالمرور علي أقسام الورشة ومشاهدة مراحل تنفيذ العمرات والكشف الدوري علي العربات للتأكد من تحقيق متطلبات المسير الآمن للقطارات طبقا لعوامل الأمن والسلامة .

ووجه بعدم خروج اي قطار من الورشة الى بعد التأكد من الحالة الفنية له وكذلك تحقيق كافة إجراءات السلامة والصحة المدنية به والنظافة التامة للقطارات وفي لقائه مع عمال الورشة اكد وزير النقل على ضرورة تسابق الجميع لخدمة الراكب وان يقوم كل فرد بواجباته على اكمل وجه مؤكدا على انه لن يسمح باي تقصير او تهاون

وعقب تفقده الورشة عقد وزير النقل لقاءا موسعاً مع مجموعة كبيرة من السائقين وطوائف التشغيل المختلفة من عاملي الابراج والمزلقانات ومن صرافي التذاكر ومشرفي القطارات حيث أكد الوزير أنه منذ اللحظة الأولى لتشرفه بتولي حقيبة وزارة النقل فقد تعهد أمام القيادة السياسية والشعب المصري بتنفيذ مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية وان يتم الاعتماد في تنفيذ هذا المخطط على ابناء السكة الحديد ، وان تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات في مصر

مشيرًا إلى أن هذا يتطلب ان يكون الجميع على قدر المسؤولية وان يؤدي كل فرد واجباته بدقة عالية خاصة وان القيادة السياسة والدولة قد وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية وان على الجميع خلال الفترة المقبلة ان يتسابق في استكمال تطوير منظومة السكة الحديد التي تنقل حاليا مليون راكب يومياً ومخطط لها ان تنقل 2مليون راكب يوميا بحلول 30 يونيو 2024

كما اشار الوزير إلي ضرورة حسن معاملة واحترام جمهور الركاب وعدم السماح بالتجاوزات في حق أي راكب وان يكون التعامل في كافة المواقف وفقا للقانون