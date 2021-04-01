عوض تاج الدين: بدأنا اليوم دراسات تصنيع أدوية الأورام بعد توجيهات الرئيس السيسى

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن بدء دراسات معمقة تهدف لتصنيع الخامات الدوائية وأدوية الأورام في مصر، مشددا على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء مسالة أمن قومى.

وقال مستشار رئيس الجمهورية في اتصال هاتفى للتليفزيون المصري اليوم الخميس: "إن غالبية المواد الخام والمواد الفعالة التي تدخل في صناعة الدواء لا تصنع في مصر، منوها بأن 80 % من المنتجات الدوائية مصنعة محليا ، لكن هناك 20 % لا تصنع في مصر لاحتوائها على مواد شديدة التعقيد، معلقا بالقول: "الدول الكبرى والعظمي لا تصنع كل شيء.

وأشار"عوض تاج الدين" إلى أن توفير مدخلات الصناعات الدوائية تهدف للمساهمة في دعم الصناعة الدوائية العالمية".

وبالحديث عن توجيه الرئيس بالبدء في صناعة أدوية الأورام في مصر، رد "تاج الدين" بقوله": تكليفات الرئيس تنفذ، ومن اليوم بدأنا دراسات معمقة لبدء تصنيع الخامات الدوائية وأدوية الأورام"..متابعا:" منتجات البلازما 45 % منها تحتوي على الدم، وأيضا تحتوى على مواد حيوية وخطيرة وتنقذ حياة كثير من المرضى".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه اليوم خلال افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بتوطين صناعة أدوية الأورام بنسبة 100 %.