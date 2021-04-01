بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة تمهيدا للسفر إلى الجزائر

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعداداً للمغادرة إلى الجزائر لمواجهة فريق المولودية، بعد غد، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وسيتم إنهاء سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الزمالك من خلال مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، ليغادروا بعد عصر اليوم، الخميس، على متن رحلة خاصة تابعة لشركة المصرية العالمية للطيران تحمل رقم UJ8054، وسط اجراءات احترازية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا.
واختتم فريق الزمالك، ظهر اليوم، تدريباته بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل السفر إلى الجزائر، لمواجهة فريق المولودية في التاسعة مساء السبت المقبل بملعب 5 أبريل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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