/625280/ريال-مدريد-يحقق-رقم-قياسي-بعد-إصابة-راموس

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني عن إصابة قائد ومدافع الفريق سرجيو راموس، وذلك في بيان رسمي أصدره النادي الملكي صباح اليوم، والذي مثل صدمة كبيرة لعشاق ريال مدريد .

يعاني ريال مدريد في تلك الفترة من كم كبير من الإصابات والتي وصلت بإصابة سيرجيو راموس لخمسين إصابة في الموسم الواحد، جعلت ريال مدريد يصل لرقم قياسي، وهو أكثر نادي يصل داخل صفوفة لخمسين إصابة في موسم واحد.

يعاني الإسباني سيرخو راموس مدافع المنتخب ولاعب النادي الملكي ريال مدريد من إصابة عضلية في العضلة الضامة بالقدم اليسرى، وذلك بعد فحصوات طبية وأشعة خضع لها اللاعب أمس .

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإصابة قد تبعد قلب الدفاع سيرخيو راموس عن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم .

مدة غياب راموس

وذكرت صحيفة “ أس “ الإسبانية أن إصابة سيرجيو راموس ستبعده لمدة شهر عن صفوف فريق ريال مدريد، مما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز، وغيابه أمام فريق ليفربول الإنجليزي في مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.