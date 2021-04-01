/625281/النائب-أشرف-أمين-مدينة-الدواء-المصرية-تحقق-الاكتفاء-الذاتي-وفائض-للتصدير

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء المصرية، مشيرا إلى أن مدينة الدواء جزء من مشروعات التنمية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية في ظل حكم الرئيس السيسي.

وأكد أمين في بيان له، على أهمية هذه المدينة في صناعة الدواء وتوفير احتياجات مصر من الأدوية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة أزمات نقص الأدوية دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج بل ويمكن لمصر خلال الفترة المقبلة تصدير الدواء المحلي للخارج.

وتابع أن الرئيس السيسي يواصل إنجازاته التاريخية في تنمية قطاعات الدولة المختلفة وعلى رأسها الصحة، منوها إلى المشروعات الضخمة التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن التعمق في مجال الأمصال وتصنيع اللقاحات، والذي ظهر أهميته والحاجة إليه بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عضو مجلس النواب أن الأمر لم يقتصر على المشروعات فقط بل أطلق الرئيس العديد من المبادرات الصحية وأبرزها "١٠٠ مليون صحة" ومبادرة القضاء على فيروس سي وغيرها من المبادرات المجانية، التي ساهمت في دعم المواطن البسيط ومكافحة الأمراض، خاصة المزمنة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، محافظة القليوبية، والتي تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن مدينة الدواء بالخانكة :

- ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية - تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص - المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية. - مجهزة بكاميرات للتعرف علي الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلي مستويات الجودة - تعتمد علي أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد علي استمرار الانتاج في المصانع - الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية. - تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية. - تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب. - المرحلة الثانية من المدينة تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى. - المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. - تضم المدينة مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية - مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى.