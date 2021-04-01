بشرى سارة من الأهلي لأعضاء النادي

يعقد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي يعكف بالتعاون مع إدارة الاشتراكات على فحص ملفات الالتحاق بعضوية النادي التي تمت خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت إقبالا غير مسبوق من المتقدمين الجددللاستفادة من الأسعار السابقة قبل الزيادة التي وافقت عليها الجمعية العمومية، وتم اقرارها اعتبار من اليوم الخميس الموافق الأول من أبريل2021.

ويقوم عضو مجلس إدارة النادي بالتعاون مع إدارة الاشتراكات بمراجعة المستندات واستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بقبول الأعضاء الجدد سواء المتقدمين للعضوية العاملة الشاملة أو عضوية فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، والتى شهدت إقبالا كثيفا في الأيام الأخيرة من شهر مارس الماضي، بعد قرار مجلس إدارة النادي السماح للأعضاء الجدد بالاكتفاء بملء استمارة الرغبات فقط لقبول العضوية، على أن يتم استكمال باقي الأوراق خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ ملء الإستمارة، وذلك لإتاحة الفرصة للاستفادة من الأسعار السابقة قبل الزيادة التى تم إقرارها اعتبارا من اليوم.

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وتبلغ قيمة العضوية العاملة الشاملة لجميع فروع الأهلي اعتبارا من اليوم 750 ألف جنيه، بالنسبة للمؤهل العالي، و٢٥٠ألف جنيه لعضوية فرع الشيخ زايد، ٢٥٠ ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة ، أما بالنسبة لدون المؤهل العالي فتصل قيمة العضوية العاملة إلى مليون جنيه لجميع الفروع، ٤٠٠ ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، ٤٠٠ ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة هذا ولازالت أسعار عضويات النادي ملائمة في ظل الطفرة الإنشائية والخدمية التي يشهدها النادي الأهلي في كل فروعه.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت المقبل، بينما أعلن النادي الأهلي عودة محمود كهربا لاعب الفريق وذلك بعد التوقف الذي حصل علية من إدارة القلعة الحمراء وذلك بعد غياب أمتد منذ الثالث من مارس الماضي بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بتوقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة شهر كامل .