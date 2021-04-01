النشرة المرورية.. زحام بكورنيش العجوزة ودائرى المنيب وسيولة فى روض الفرج

جدة - نرمين السيد - وأكد صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأوضح أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور الكورنيش من عند منطقة بير مسعود حتى منطقة خالد بن الوليد، وبعض الأحجام للقادم من منطقة سبورتنج حتى كوبرى ستانلى، وكذلك فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وتابع صابر أن محافظة الدقهلية تنحصر فيها الأحجام فى شارعى جيهان والمشاية بمدينة المنصورة، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء للمتجه إلى الطريق الزراعى بمدينة طنطا، مشيرا إلى أن الحركة المرورية بباقى قطاعات ومحاور الوجهين البحرى والقبلى مرضية تماما.

وأضاف صابر، أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى الدائرى للقادم من دار السلام والأوتوستراد ومتجه للمنيب، وكذلك أعلى مناطق المرج.

وتابع صابر أن محور 26 يوليو، تنحصر فيه الأحجام فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان أعلى منطقة ناهيا تحديدا، ناصحا بسلوك محور روض الفرج.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تشهد بعض الأحجام فى كورنيش العجوزة للقادم من مستشفى الشرطة، ومتجه لميدان الكيت كات وإمبابة، بسبب أعمال التوسعة، ناصحا بسلوك كوبرى الدقى أو شارع السودان.

وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام للقادم من شارع مراد ومتجه لمنطة فيصل والهرم، ناصحا باستخدام شارعى الجامعة أو السودان.

ولفت إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نبه صابر على تجنب استخدام كورنيش النيل وخاصة القادم من وسط المدينة وماسبيرو ومتجه إلى المعادى، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، فى هذا التوقيت، لافتا إلى أن مطلع كوبرى الفردوس للمتجه إلى صلاح سالم ومطار القاهرة ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه.

واستطرد صابر بوجود بعض الأحجام أعلى كوبرى الفنجرى للخارج من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا باستخدام المسطح الأرضى لشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وبيّن صابر أن مناطق وسط المدينة، تشهد بعض الأحجام فى شارع الأزهر، وشارع بورسعيد، ناصحا باستخدام نفق الأزهر، وشارع الجيش للمتجه إلى الموسكى والعتبة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بوجود أحجام أعلى كوبرى أكتوبر و15 مايو، ناصحا باستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.