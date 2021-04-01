جدة - نرمين السيد - بدأ حزب مستقبل وطن، توزيع السيارات على المواطنين بمختلف المحافظات، ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة هدية الرئيس بإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة وهى مباردة فريدة من نوعها.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو: ضمن مبادرة الإحلال.. مستقبل وطن يوزع السيارات على المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.