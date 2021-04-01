انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري- اليوم 1 ابريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ترصد «مصر فايف» أسعار عملة الدولار مقابل الجنيه المصري، في أهم البنوك في مصر اليوم الخميس 1 ابريل 2021، وذلك مع تقديم افضل الأسعار بين البنوك، حيث تشهد أسعار الدولار تغيرات كبيرة تبعا لحجم المعروض في السوق.

وتوضح البيانات فروق أسعار الدولار في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري والتي تتضمن كل من البنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib.

الآن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي:

– سعر الشراء: 15.65.

– البيع :15.75-

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري:

– سعر الشراء: 15.64.

– البيع: 15.74.

الدولار مقابل الجنيه في بنك cib:

– سعر الشراء : 15.66.

– سعر البيع مقابل الجنيه: 15.76.

سعر الدولار مقابل الجنيه- بنك مصرى:

– سعر الشراء: 15.64.

– سعر البيع مقابل الجنيه المصري:15.74.

وتوضح البيانات فروقات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك المصرية، وتشهد الاسعار تباينات يومية في مستويات أسعار الدولار.

وفي سياق متصل أظهرت البيانات تراجع حصص الدولار الأمريكي في الإحتياطات النقدية العالمية من العملات إلى أدنى مستوى لها في 25 عاماً خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020.

وأظهرت النتائج لصندوق النقد الدولي أن حصة الدولار من الإحتياطات العالمية قد تراجعت إلى نسبة 59 %، آي ما يعادل 7 تريليونات دولار أمريكي خلال الربع المنتهي في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة مع نسبة 60.5 %، آب ما يوازي 6.93 تريليون دولار في الربع الثالث.