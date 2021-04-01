أسعار لقاح كورونا في مصر، باتت من أهم الموضوعات التي تشغل تفكير الكثير من المواطنين حاليًا، لتزداد المعدلات البحثية عن سعر لقاح فيروس كورونا عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، من قبل المواطنين الذين يسعون إلى التسجيل عبر موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على جرعة اللقاح المضاد للفيروس الشرس.

دوت الخليج يكشف أسعار لقاح كورونا في مصر، بعد تزايد العمليات البحثة عن الأسعار خلال الفترة الماضية، ما يعكس إهتمام المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد.

أسعار لقاح كورونا في مصر

كشف الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، عن تكلفة جرعتي التطعيم الروسي التي تصل إلى 400 جنيه، بينما سعر سينو فارم الصيني وأسترازينيكا يصل إلى 200 جنيه للجرعتين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم اتاحة لقاح فيروس كورونا المستجد في كافة مراكز التطعيمات 139 مركزًا على مستوى الجمهورية، واستهداف القطاعات التي بها أهمية شديدة من الناحية الاقتصادية ونتيجة الاحتكاك مع الجماهير مثل قطاعات البنوك والصناعة والسياحة والتعليم.

لقاحات فيروس كورونا في مصر

تعاقدت الدولة مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوريد 40 مليون جرعة، حيث بلغت الكميات التي تم توريدها لمصر حتى اللحظة الراهنة 1.6 مليون جرعة، ومن المنتظر وصول 400 ألف جرعة إضافية خلال يومين، ليصل الإجمالي إلى 2 مليون جرعة.

استهلت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتطعيم الفئات الأولى وهي الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة التوسع في تطعيم المواطنين مع وصول باقي الـ 40 مليون جرعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وبلغ عدد المتقدمين للتسجيل عليه 600 ألف مواطن.

الجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء كشف عن توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لـ 600 ألف مواطن خلال مدة تتراوح بين 7-10 أيام على الأكثر، بعد ذلك سيتم تقديم اللقاح مباشرة للقطاعات التي لها أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، والتي يتزايد اتصالها المباشر مع الجماهير مثل قطاعات البنوك والصناعة والسياحة والتعليم.