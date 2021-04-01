سباليتي عن صلاح: هو من طورني وليس العكس

قال"صلاح جعل المدافعين الكبار والذي يمكن أن نصف مقاسهم بالـLarge يبدون كأنهم مقاس Small، أقول لكم شيئا، لقد جعل الملعب نفسه يبدو أصغر بسبب سرعته."

‏ وأكد "هل يقول صلاح إنني طورته؟ لا لا، هو من طورني لأنه يمتلك موهبة طبيعية".

‏وأكمل " رأيت مدربين يقولون لمدافعينهم عن صلاح : احذروا أن يمر هناك، لكنه كان يمر.. وضعوا عليه رقابة بإحكام لأنه سريع وكان سريعا جدا.. يقولون للمدافعين: لا تتركوه يدور بكم لأنه سيسدد ولكنه كان يسدد. "

‏وأختتم " صلاح أراد أن يطور من قدراته لأنه محترف رائع، لقد توقعت كل ما وصل له لأنه شخص رائع، كنت أراه دائما اللاعب الذي ينشر الذعر في دفاع الخصم. "