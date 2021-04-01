رد المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي لوتشيانو سباليتي علي تصريحات الفرعون المصري لاعب ليفربول الحالي ولاعب الفريق الإيطالي روما السابق تحت قيادة المدير الفني سباليتي.
قال"صلاح جعل المدافعين الكبار والذي يمكن أن نصف مقاسهم بالـLarge يبدون كأنهم مقاس Small، أقول لكم شيئا، لقد جعل الملعب نفسه يبدو أصغر بسبب سرعته."
وأكد "هل يقول صلاح إنني طورته؟ لا لا، هو من طورني لأنه يمتلك موهبة طبيعية".
وأكمل " رأيت مدربين يقولون لمدافعينهم عن صلاح : احذروا أن يمر هناك، لكنه كان يمر.. وضعوا عليه رقابة بإحكام لأنه سريع وكان سريعا جدا.. يقولون للمدافعين: لا تتركوه يدور بكم لأنه سيسدد ولكنه كان يسدد. "
وأختتم " صلاح أراد أن يطور من قدراته لأنه محترف رائع، لقد توقعت كل ما وصل له لأنه شخص رائع، كنت أراه دائما اللاعب الذي ينشر الذعر في دفاع الخصم. "
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سباليتي عن صلاح: هو من طورني وليس العكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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