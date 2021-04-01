أول رد من صناع مسلسل الملك على إنتقادات الجمهور لعمرو يوسف.."تفاصيل"

/625288/أول-رد-من-صناع-مسلسل-الملك-على-إنتقادات-الجمهور-لعمرو-يوسفتفاصيل

رد أمير عبد العاطي مهندس ديكور مسلسل الملك، الذي من المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2021، على حالة الجدل الواسعة التي سادة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يكشف أول تعليق من صناع مسلسل الملك حول السبب وراء ظهور الفنان عمرو يوسف باللحية في البرمو التشويقى لمسلسل الملك الذي لاقى العديد من الإنتقادات الواسعة.

تفاصيل شخصية عمرو يوسف في مسلسل الملك

كشف عبد العاطي، عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها الفنان عمرو يوسف في مسلسل الملك، قائلًا: "أحمس خلال الأحداث هو شخص عادي من العوام، وكان هناك من العوام من يربي لحيته بشكل طبيعي، نحن نقدم في المقام الأول عمل درامي له طابع تاريخي، وليس توثيق تاريخي وهو أمر طبيعي في العالم".

وتابع في تصريحات صحفية، قائلًا: “على سبيل المثال شخصية أخيل التي قدمها براد بت في فيلم حرب طروادة ، كان بطلها الحقيقي كهل في الستين من عمره، أو بطل بومبي كان في الحقيقة داكن البشرة، بخلاف الشكل الذي ظهر به ضمن الأحداث”.

تفاصيل مسلسل الملك

هاجم الجمهور على مدار الساعات الماضية تفاصيل عديد في ظهور أبطال مسلسل الملك والتي من بينها لحية الفنان عمرو يوسف، حيث استنكروا ملابس وهيئة معظم أبطال المسلسل ومن بينهم الفنانة ريم مصطفى.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "الملك" قصة نجيب محفوظ، يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم عمرو يوسف، ماجد المصري، أمينة خليل، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد فراج، سوسن بدر وأمير صلاح الدين.