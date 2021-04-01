/625289/فيروس-كورونا-يسقط-جدار-يوفينتوس-في-الدوري-الإيطالي

أجري نادي يوفينتوس الإيطالي مسحة للاعبي الفريق بعد انتهاء مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم، وظهر في نتيجة الفحص الطبي أن قلب دفاعي الفريق قد تعرضا لفيروس كورونا، قلب دفاع منتخب إيطاليا بونوتشي، والدولي التركي ميريح ديميرال قلب دفاع المنتخب.

وخضع بونوتشي لمسحة طبية صباح اليوم، الخميس، وأظهرت نتيجتها بإصابته بفيروس كورونا، وتم عزل اللاعب في منزله وإبلاغ السلطات المختصة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك شكوكا من خلال بعض التقارير الإيطالية حول إصابة لاعب ثالث من آرثر ميلو، وستون ماكيني وباولو ديبالا بفيروس كورونا.

فترة غياب بونوتشي

ومن المعروف أن فترة غياب الإيطالي بونوتشي صاحب الـ 33 عام عن صفوف فريق يوفينتوس أن تصل من 10 إلي 15 يوم، حتي يتعافي بشكل مؤكد ويشارك مع الفريق في الدوري الإيطالي الممتاز، ويلتقي الفريق في السبت القادم مع فريق تورينو في لقاء الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز، ولقاء نابولي في الجولة الثلاثون، في السابع من أبريل الجاري، ومن المحتمل غيابه يصل لمباراة فريق جنوي في الحادي عشر من أبريل الجاري، في لقاء الجولة الحادية والثلاثون من الدوري.

موقف الفرق في الدوري

يحتل يوفينتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 55 نقطة، من أصل 27 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 16 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، في حين سجل من خلالها 54 هدف، وتلقت شباكة 23 هدف.

يحتل نادي تورينو المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، من أصل 27 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 4 إنتصارات، وتعادل في 11 مباراة، وخسر في 12 مباراة، سجل من خلالها 39 هدف، في حين تلقت شباكة 50 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق نابولي المركز الخامس في الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 53 نقطة، من أصل 27 مباراة في هذا الموسم.