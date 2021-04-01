أحمد السعدني يهاجم صناع مسلسل كله بالحب.."مهزلة مسلسلات رمضان 2021"

/625290/أحمد-السعدني-يهاجم-صناع-مسلسل-كله-بالحبمهزلة-مسلسلات-رمضان-2021

هاجم الفنان أحمد السعدني، القائمين على مسلسل كله بالحب الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، لعدد من الخبايا التي كانت سبب في إزعاجه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل القصة كاملة بعدما خرج الفنان أحمد السعدني مستنكرًا الطريقة التي تعامل بها من قبل شركة الإنتاج الخاصة بمسلسل كله بالحب.

أحمد السعدني يكشف أزمته مع مسلسل كله بالحب

كتب الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكله في شغلي وعمري ما اختلفت مع زمايلي أنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه 24 ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة والظروف أنا متربي في ستوديوهات كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة علي احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا و تحضيرنا للشغل احترامنا للكلمة قبل العقد".

واستطرد السعدني حديثه، قائلًا: "للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي علي أساسه وافقت اشتغل وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج الحقيقه أنا ضهري في الحيط أكمل و أقبل بالعبث ده عشان باقي الزملا الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب و الا أقعد في بيتنا واكتفي باللي صورته وأطلب من النقابه تجيبلي حقوقي المادية وفي كل الأحوال أنا بعتذر لأي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل لأن الحقيقة اللي بيحصل ده مهزله".

مسلسل كله بالحب

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل "كله بالحب" على رأسهم الفنانة زينة، والفنان أحمد السعدني، وصابرين، وهالة فاخر، ومصطفى درويش ومحسن منصور، وريم البارودي، وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.