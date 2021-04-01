/625291/زعيم-الأغلبية-مدينة-الدواء-تعظيم-لأوضاع-حقوق-الإنسان-ونقلة-غير-مسبوقة-في-صناعة-الدواء

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم نقلة حقيقية وتطور غير مسبوق في مجال صناعة وتوفير مناخ آمن من الأدوية في مصر.

وأضاف رشاد، في تصريحات له اليوم، أن المدينة بمثابة إعجاز مصري وتحدٍ جديد خاضته الدولة ونجحت في تحقيقه وإنجازه في فترة قياسية للغاية وبمواصفات عالمية أبهرت العالم وستغير خريطة الدواء في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أن الدولة المصرية ترسم تاريخ مشرق يليق بعراقتها وترسخ لأسس امتلاك القدرة على سد احتياجات مواطنيها وتطوير سبل معيشتهم وتوفير مناخ آمن يتيح لهم العيش بكرامة.

وأوضح رشاد، أن هذا المشروع العملاق تعظيم لحقوق الإنسان وتطور في صياغة مفاهيمها العامة التي رسختها مصر وتبرهن على تعظيمها يومًا بعد الآخر، وهو رسالة للعالم أن مصلحة المصريين والدفاع عن حقوقهم الأولوية القصوى للدولة المصرية.

وشدد زعيم الأغلبية، على ضرورة الترويج الجيد لهذه المشروعات القومية العملاقة التي تأتي في إعادة بناء الدولة المصرية وتقوية أركانها والنهوض بكافة قطاعاتها، وتعظيم أمنها القومي في جميع المجالات.

وتوجه رشاد، بتحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي «البنّاء الأعظم» الذي يعمل في صمت وتحدٍ للوقت والظروف المحيطة ويصنع إنجازات وإعجازات غير مسبوقة على كافة المستويات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بهدف زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن مدينة الدواء بالخانكة :

- ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية - تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص - المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية. - مجهزة بكاميرات للتعرف علي الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلي مستويات الجودة - تعتمد علي أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد علي استمرار الانتاج في المصانع - الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية. - تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية. - تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب. - المرحلة الثانية من المدينة تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى. - المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. - تضم المدينة مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية - مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى.