خطة النواب : مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - استقبلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخرى الفقى، اليوم الخميس، ماداليستو كازومبو النائب الأول لرئيس برلمان مالاوى، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار لقاءات الوفد المالاوى مع بعض اللجان.





حضر اللقاء النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، والنائب أيمن محسب، عضو اللجنة. ورحب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بوفد البرلمان المالاوى، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع دول القارة الإفريقية، وتوجه مصر للانفتاح على القارة السمراء فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأشار إلى الحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين مصر ومالاوى. من جانبه، أعرب ماداليستو كازومبو، النائب الأول لرئيس البرلمان المالاوى، عن سعادته بالحفاوة المصرية، مؤكدًا على قوة العلاقة بين البلدين، وتطلعه لمزيد من التعاون فى المجالات كافة، كما أعرب عن تطلع البرلمان المالاوى إلى الاستفادة من الخبرات البرلمانية المصرية، وذلك لتنفيذ خطة تطوير العمل بالبرلمان المالاوى.

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