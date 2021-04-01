نائب بالشيوخ : مدينة الدواء الأكبر من نوعها فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب مستقبل وطن، بمشروع مدينة الدواء المصرية والتى افتتحها الرئيس السيسى اليوم بمنطقة الخانكة، مشيرا إلى أن المدينة تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لإنشائها بهدف ضبط سوق الدواء وسد الاحتياجات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والتى تعتمد على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.





وأضاف فى بيانه، اليوم الخميٍس، أن المدينة تمثل دعمًا هاما للجهود التى تقوم بها الدولة فى مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين، موضحًا أنها تعد واحدة من أكبر المدن الدوائية من نوعها فى المنطقة، حيث إنها تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التى لا تعتمد على التدخل البشرى، بجانب أنها تقع على مساحة 180 ألف متر، مقسمة إلى مصنعين ضخمين، يضمان 20 خط إنتاج، يتم تصنيع كل الأشكال الصيدلية من خلالها، ويشمل المشروع 15 خطا للإنتاج، وهى منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنوياً.

وتابع :" تمثل خطوة جيدة لاستكمال مسيرة تطوير قطاع الصحة والبنية التحتية وتعكس اهتمام الرئيس بتطوير المنظومة الصحية وصحة وسلامة المواطن". ولفت إلى أن قطاع الصحة فى مصر يشهد حاليا طفرة غير مسبوقة فى إنشاء المستشفيات الجديدة وتطوير وتأهيل جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية خلال الآونة الأخيرة فضلا عن المبادرات المهمة التى أطلقتها الدولة وهو ما يثبث أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا غير مسبوق بصحة المصريين وبتحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم.

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