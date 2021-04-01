مصر تشارك فى الاجتماع الوزارى للحوار السياسى العربى اليابانى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن كلمة وزير الخارجية سامح شكرى، التى ألقاها نيابة عنه مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد أبو الخير، أكدت على ما يواجه المجتمع الدولى من ظروف استثنائية بالغة التعقيد اتصالاً باستمرار تفشى وباء كورونا المُستجد، وما نتج عن ذلك الظرف الدولى الدقيق من تبعات تستوجب ضرورة تضافر كافة الجهود لتجاوز تلك المحنة الإنسانية؛ وأن وزير الخارجية أعرب عن الشكر لدولة اليابان الصديقة، شعباً وحكومة، على ما قدمته من مساعدات للعديد من الدول العربية ومنها مصر، لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أثنى فى كلمته على التجربة اليابانية الرائدة فى مجالات التنمية الشاملة وما تمثله من نموذج يُحتذى به، وما تُتيحه من آفاق لتعاون اقتصادى متزايد مع الدول العربية، والتى تتمتع بدورها بإمكانات هائلة تؤهلها لأن تصبح شريكاً هاماً لليابان، بما يعود بالمنفعة على كافة الأطراف، خاصة فى مجال نقل التكنولوجيا والتعاون التنموى من خلال المشروعات التى تقدمها وتدعمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولى.

كما أشار وزير الخارجية فى الكلمة إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات تؤهلها لأن تلعب دوراً محورياً فى تنمية المنطقة، وأن ركيزتها الأساسية فى ذلك هى القدرات الكامنة للشعب المصري، والتى ما زالت تُعبر عن نفسها فى كل استحقاق وموقف هام، وآخرها ما شهده العالم أجمع عندما تضافرت سواعد وعقول أبناء مصر لاستعادة حركة الملاحة فى أحد أهم الممرات الملاحية الدولية، وذلك فى وقت قياسي.

ومن جانب آخر، أكد وزير الخارجية على ما تشهده الساحة الدولية، وبالأخص الشرق الأوسط، من حالة سيولة سياسية وعدم استقرار أمني، وهو ما يفسح المجال لبعض الأطراف الخارجية والإقليمية للتدخل فى الشؤون الداخلية لدولنا العربية، وأن مصر دائماً تبنى سياساتها على المبادئ المرعية والمستقرة للقانون الدولي، وتمتنع تماماً عن التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأعرب وزير الخارجية خلال الكلمة عن التطلع لأن يُسهم الاجتماع فى تحقيق نتائجه المرجوة من توطيد أعمق للعلاقات بين الدول العربية واليابان، وأن يستمر العمل على تطوير ذلك المحفل الهام، لا سيما وأن آفاق التعاون المشترك بين الجانبين تحمل فرصاً واعدة ينبغى استثمارها على النحو الأكمل.