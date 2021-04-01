رئيس هيئة الدواء: اختصاصنا هو التنظيم والرقابة على كل المستحضرات الطبية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال كلمته التى ألقاها بمناسبة افتتاح مدينة الأدوية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن إستراتيجية الدولة وهيئة الدواء المصرية، تهدف إلى توحيد الجهود لتوطين صناعة الدواء فى مصر.





وتابع أن صناعة الدواء أمن قومى، وهى أيضاً من الصناعات الجاذبة للاستثمارات، وأكد أن اختصاص الهيئة هو التنظيم والرقابة على كل المستحضرات الطبية لضمان فاعلية ومأمونية وجودة تلك المستحضرات.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى امتلاك القدرة من خلال البحث والتطوير، حيث قامت ببناء معمل مرجعى، وأنه منذ افتتاحه تم تدشين 4 معامل تخصصية من أغسطس 2020 وحتى تاريخه، وهو ما ساهم فى استقبال عدد من الدراسات فى التخصصات المختلفة وإنجاز أكثر من 80% من تلك الدراسات.

وبين أن هيئة الدواء تعمل من خلال منهجية علمية سريعة ومنظمة، وأن هذه المنهجية لها محورين أساسيين متمثلين فى التوسع الرأسى والذى ساهم فى تكوين مخزون استراتيجى من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفى من 6 إلى 9 شهور وذلك بهدف منع حدوث أى نقص فى الدواء، أما المحور الثانى فهو يتمثل فى التوسع الأفقى من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج.

ونوه إلى أن الهيئة قامت فى ظل أزمة كورونا بالعمل على إيجاد آليه جديدة للتسجيل والتعامل مع المرحلة، من خلال توفير أدوية بروتوكولات علاج كورونا، وأن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط أصبح لديها إكتفاء ذاتى من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضرى" ريمديسفير وفافيبرافير"، وتصنيعهم محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمى.

وأكد أنه تم تصميم وإنجاز أول جهاز تنفس صناعى مصرى بنسبة مائة فى المائة بناء على توجيهات فخامة الرئيس وذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى والهيئة العربية للتصنيع.

وصرح بأنه تم تطبيق عدة إجراءات غير تقليدية متمثلة فى رقمنة الخدمات المقدمة لشركاء الصناعة، وتم إتاحة الفرصة للتسجيل والتصنيع، وأنه أصبح لدى مصر حاليا 40 مصنعا تحت الإنشاء نتيجة لسرعة التسجيل وتطوير منظومة التسعير.

كما تم اعتماد 28 دواء مبتكراً تم تداولهم بمصر عام 2020 فى نفس الوقت الذى تم تداول تلك المستحضرات فى أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى إعطاء الترخيص الطارئ لـ4 لقاحات خاصة بعلاج فيروس كورونا يتم تداولها بمصر حاليا.

يذكر أنه تم إنشاء هيئة الدواء المصرية طبقاً للقانون 151 لسنة 2019، وتم تفعيلها باللائحة التنفيذية فى مارس 2020.