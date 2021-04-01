صور ..  القباج : التوحد مرتبط بالتفاعل والتواصل ودورنا زيادة وعى الأمهات  

جدة - نرمين السيد - وأضافت القباج خلال مشاركتها ندوة تحت عنوان "الدمج فى العمل .. التحديات والفرص فى عالم ما بعد الجائحة"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لاضطراب طيف التوحد، بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة أن الاحتفال بالأشخاص ذوى التوحد حق مكفول لهم، مشيرة إلى أن هذا اليوم هو رسالة تطلقها كل المؤسسات العاملة والمهتمة والمدافعة عن حقوق الأشخاص ذوى اضطراب طيف التوحد نحو إقرار حقوقهم متكاملة بما يشمل الصحة والتعليم والدمج المجتمعى والعمل وكل الخدمات الممكنة.

وأضافت وزيرة التضامن أن قضية التوحد لا تقتصر على المسؤولين لكن على الأسر خصوصًا الأم التى يقع عليها العبء الأكبر فى الرعاية، موضحة أهمية الرصد ومتابعة الاحصاءات من أجل وضع السياسات والموازنات المطلوبة والتوزيع العادل لتلك الموازنات، مشيرة إلى أن الاكتشاف المبكر للتوحد مرتبط بشكل كبير بوعى الأمهات، موضحة أنه تم تدريب 720 من موظفى مكاتب التأهيل التابعة للوزارة على الاكتشاف المبكر لطيف التوحد خصوصًا أنها من الإعاقات غير الظاهرة " الخفية".

وأشارت إلى أن التوحد مرتبط بالتفاعل والتواصل ودورنا زيادة وعى الأمهات للتدخل المبكر ونجاهد من أجل الوصول للمناطق الريفية والمناطق المحرومة من من التطور التكنولوجى والمناطق العشوائية، مشددة على أن العمل الجماعى مهم خاصة فى المجتمع والتعليم لمنع التنمر على ذوى الإعاقة لضمان عدم انتكاسهم فى مجال الدمج وتأخر العملية التعليمية لديهم.

وشددت الوزيرة على أهمية التعاون مع الجهات القضائية لفهم التوحد، وقد تم إنشاء وحدة دعم حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والتدريب على لغة الإشارة للتعامل مع ذوى الإعاقة، متعهدة بتقديم المزيد من الدعم والخدمات النفسية لذوى التوحد لما له من أثر إيجابى عليهم، مؤكدة أنه من إيجابيات أزمة كورونا على ذوى التوحد هو تعظيم العمل والتعلم عن بعد، و أيضا تعظيم الرعاية الصحية لهم من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية واستخدام المطهرات أيضًا، كما تعلمنا من الجائحة الإتاحة التكنولوجية وإدارة الأزمة بكفاءة.

ومن جانبها، أوضحت مها هلالى رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد أن هناك تفاوتا فى الظروف البيئية المحيطة بالأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، مشيرة إلى أن النسبة الأعلى فى الإصابات تأتى فى الذكور ويرجع الإصابة به إلى عوامل بيئية الى جانب الاستعداد الجينى للإصابة.

وأضافت هلالى أن الجمعية تقود الحملة السابعة عشر لتقبل الأشخاص ذوى اضطراب طيف التوحد والتوعية به وسط قلق عالمى من تزايد الأعداد، مشيرة إلى أن غدًا سيكون لقاء عالميا لذوى التوحد بالأمم المتحدة وتم ترشيح اثنين من الأشخاص من إحدى الدول الإفريقية ليس بينهما مصر مما يعكس أن الأسر المصرية مازالت تخفى أبناءها ذوى التوحد ويعتبرونه من الإعاقات الخفية مما يضعنا جميعا أمام تحديات صناعة توجه مجتمعى يتسم بالوعى بالقضية خصوصًا أن التوعية المجتمعية مهمة للتشخيص والتدخل المبكر.

وتابعت :" أننا نعمل منذ 22 عاما وجميع الحالات تتحسن بلا استثناء بتعاون الوزارة وأولياء الأمور معنا وفتح جمعيات ذوى التوحد مرة أخرى تعد من الخطوات الحسنة والجريئة للوزارة فى ظل الإجراءات الاحترازية، حيث إن الغلق أدى إلى معاناة كبيرة للأشخاص بانقطاع النشاط اليومى لهم وهناك خطط طموحة سيتم تنفيذها لتنمية مهاراتهم حيث سيقام معرض قريب لمنتجات الأولاد بالأوبرا المصرية".

من جانبها، أثنت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومى للمرأة والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة على دور وزارة التضامن فى دعم قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة فى ظل العديد من الفروض التى نلتزم بها واتفرضت علينا فى ظل جائحة كورونا التى ربما تظل لأعوام، ولكنها أعطت فرصة لتجربة إمكانيات ذوى التوحد والإعاقة بوجه عام فى التشغيل عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يتيح لهم فرص عمل جديدة تتناسب مع قدراتهم وتوفير بيئة عمل تناسب أشكال الإعاقات المختلفة لهم واعطائهم فرصة أفضل لإبراز إمكاناتهم على الوجه الأمثل.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم الشرقاوى، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، دور التكنولوجيا فى دمج الأشخاص ذوى التوحد فى العمل حيث إن نسبة كبيرة من الشركات بالخارج تبلغ نسبة العمالة من الأشخاص ذوى التوحد بها 75 ٪، ويعتبرونها ميزة تنافسية، مما يبرز أهمية تلك الفئة بعد تأهيلها جيدا لسوق العمل.

وأضاف أن قانون 10 لسنة 2018 حرصت فيه الدولة على دمج وتمكين ذوى الإعاقة بشكل عام فى ظل التكنولوجيا الحديثة واتجاه مصر الى التحول الرقمى وتضافر جهود الدولة واطلاق منصة مصر الرقمية وتوافر خدمات عديدة لذوى الإعاقة من خلالها.

وخلال الندوة، ناقش الحضور قضايا التوحد والتقبل فى مجال العمل فيما بعد فيروس كورونا، ودور التكنولوجيا فى دمج الأشخاص ذو التوحد فى العمل، كما اشتملت الفعاليات إطلاق حملة إعلامية لزيادة الوعى باضطراب طيف التوحد.