مديريات التضامن ترحب بجهود الصحة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية  

جدة - نرمين السيد - رحبت مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية بجهود وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للأطفال بدور الأيتام التابعة للمديريات فى مختلف المحافظات، وذلك فى إطار الاحتفالات السنوية بيوم اليتيم.





وتقوم دور الأيتام غد الجمعة باستقبال فرق المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لدى الأطفال، كما تقوم فرق المبادرة بالكشف على المشرفات بدور الأيتام فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية. وتحتفل مديريات التضامن الاجتماعى غدًا بيوم اليتيم، حيث تشهد دور الأيتام عددًا من الاحتفالات بأبناء مصر فى عيدهم السنوى.

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