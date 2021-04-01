حزب المؤتمر: رجال قناة السويس أذهلوا العالم والتحقيق سيثبت خطأ ربان السفينة

جدة - نرمين السيد - قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، إن العالم انحنى احتراما لرجال قناة السويس، بقيادة الفريق أسامة ربيع، لاحترافية تعاملهم مع الحادث الأكثر تعقيداً، فى تاريخ الملاحة العالمية، بسبب حجم السفينة، وتوقيت غلق أهم شريان ملاحى فى العالم.





ولفت إلى أن سباق التصريحات الروسية والإيرانية والإسرائيلية، لاستغلال الأزمة فى الحديث عن ممرات بديلة لقناة السويس، إنما تنم عن عمق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، عندما اتخذ قراراً بازدواج وتعميق قناة السويس، فانخفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة تقريبا، مما أسفر عن إجهاض جدوى الممرات البديلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل البحرى بالحزب كما أثنى الربان الدكتور حمدى العربى، على عملية إنقاذ السفينة البنمية، مشيراً إلى أن منظمات الملاحة العالمية ستدرس ما قامت به قناة السويس ورجالها البارعين، فى التعامل مع هذه الكارثة دون أن تقع أيه خسائر فى الأرواح أو جسم السفينة، ولا تلفيات فى البضائع، وعاد الممر الملاحى الأهم فى العالم آمناً، بعد أقل من أسبوع، شُلّت خلاله حركة التجارة العالمية، وكادت أن تهدد الإمدادات الأساسية من النفط والدواء والغذاء لبعض الدول المستوردة.

وأضاف العربى أن التحقيقات ستثبت خطأ ربان السفينة، وأن من حق مصر المطالبة بتكلفة الإنقاذ، والتلفيات التى أسفرت عنها، وكافة التعويضات التى نجمت عن توقف الملاحة فى قناة السويس خلال فترة الشحوط، مضيفاً أن السفينة مؤمن عليها وحدود التغطية التأمينية، يبلغ 100 مليون دولار وهو ما ستحصل عليه مصر بموجب القانون.

وفى سابقة حزبية من نوعها، أولى حزب المؤتمر اهتماما بقطاع النقل البحرى، حيث تباشر اللجنة العامة للنقل البحرى أعمالها، برئاسة القبطان عمرو القنتيرى، وعضوية كل من القبطان مينا سامى، والقبطان محمد حسن حشيش، والقبطان أحمد محمد عبد الونيس، والقبطان محى محمد نجيب، والقبطان شادى محسن عبد الغنى.