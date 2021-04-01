محافظ القاهرة: فتح جميع الحدائق بالمجان يوم غد الجمعة للأطفال بدور الأيتام

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يوم غد الجمعة للأطفال بدور الأيتام والجمعيات الأهلية، بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.





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