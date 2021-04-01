جدة - نرمين السيد - يكرم مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، وذلك يوم الأحد المقبل، بمناسبة فوزه بجائزة الإمام الليث بن سعد العالمية لعام 2020.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة للدراسات الاستراتيجية يكرم أسامة الأزهرى لفوزه بجائزة الإمام الليث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.