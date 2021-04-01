آخر أخبار صندوق دوت الخليج 1/4/2021

معالم تأثير صندوق دوت الخليج، واضحة فى العديد من المجالات، حيث يلقى بخدماته على مختلف ونواحي الحياة المصرية، ووفقًا للتصاريحات المتداولة بشأن المسئولين عن الصندوق، فإن يستعد فى الوقت الحالى إلى استكمال خطة الدولة بشأن رفع كفاءة وتطوير قرى الريف المصرى، ونرصد فى التقرير التالى أبرز المشاريع التى قدمها صندوق دوت الخليج، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الاستعداد إلى شهر رمضان الكريم.

صندوق دوت الخليج.. مرحلة التأسيس

صندوق دوت الخليج، تم تأسيسه خلال عام 2014، عندما أطلق الرئيس السيسي، تلك المبادرة المعنية بتحسين جميع أحوال المواطن البسيط، والعمل على تطوير المرافق الخدمية، كما لا يغيب دوره الإنساني الخالص، الذى يتمثل فى تسديد ديون الغارمات، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الذين تضرروا من جائحة كورونا، التى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المنزلى للمواطنين.

صندوق دوت الخليج يطلق مبادرة “دكان الفرحة”

وكان الصندوق قد أطلق مبادرة " دكان الفرحة"، لتقديم المساهمة اللازمة للفتيات اليتيمات، اللاتى، والتى تستهدف تجهيز كامل للفتيات سواء من الأجهزة الكهربائية، وكوبونات لشراء المفروشات، وغيرها من الأمور اللازمة.

دائمًا يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز أنشطة صندوق دوت الخليج، خاصة ما يتعلق بملف الأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة الاقتصاد المنزلى للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وكان صندوق دوت الخليج، قد ساهم فى تسديد ديون 6400 من الغارمين والغارمات، وذلك انطلاقًا من مبادرة "سجون بلا غارمات"، كما ساهمت العديد من الجمعيات الخيرية الدعم اللازم والضرورى لصالح الصندوق.

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انطلاقًا من حرص صندوق دوت الخليج، على مساعدة المجتمع المدنى، أعلن الكثير من المواطنين، أنهم على استعداد لضخ الكثير من الأموال لصالح الصندوق من أجل مساندة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وعندما تم إطلاق الصندوق، من قبل الرئيس، تقدم الكثير من رجال الأعمال الوطنيين، مبديين رغبتهم فى تقديم الدعم اللازم للصندوق.

حصل صندوق دوت الخليج، على مكانة عالية بين المؤسسات الخدمية الضخمة، حيث أنه يتلقى تبرعًا كبيرًا من قبل كافة المجتمع المصرى، وعلى هذا الأساس يسعى المصريين إلى تقديم العون الضرورى واللازم لصالح الصندوق دوت الخليج.