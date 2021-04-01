/625284/كارتيرون-يوجه-رسالة-لجماهير-الزمالك-قبل-مواجهة-المولودية

وقال في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للزمالك:"مباراة المولودية صعبة والجميع يريد الفوز والزمالك ليس لديه سوي نقطتين، وهدفنا هو الفوز في الجزائر علي المولودية ثم الفوز علي تونجيث".

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وتابع قائلاً:"من الصعب الحديث عن فوز الزمالك ببطولة إفريقيا والفريق لم يتأهل ويمتلك نقطتين في رصيده، الفريق سيخوض المباراة المقبلة باعتبارها نهائي وسيلعب للفوز هناك رغم صعوبة اللقاء".

وإستكمل حديثة قائلاً:"تابعت جميع مواجهات المولودية قبل اللقاء المقبل، حيث نجحوا في حصد 8نقاط في رصيده وفازوا علي بطل السنغال في مباراتين وتعادلوا مع الفارس الأبيض في القاهرة وتعادلوا في الجزائر مع الترجي التونسي".

وأضاف:" تفوقي مع الأندية الجزائرية ليس مقياسأ لاي شئ لان الظروف تغيرت في الفترة الحالة، ولكل فريق ظروف يمر بها فالمولودية يحتاج إلي نقطة واحده للتأهل".

وأختتم حديثة قائلاً:"الميزه هي أن الزمالك له وقت كافياً للأستعداد للقاء المولودية في ظل فترة التوقف الأخيرة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .

تعرض محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك لكدمة قوية في الركلة وذلك بعد التحام مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، في المران الأخير للفارس الأبيض قبل التوجه للجزائر، استعدادا لمواجهة فريق المولودية ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .