/625292/كريستيانو-رونالدو-يهدي-محمد-النني-هدية-قيمة--صور

أهدى الربتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفينتوس الإيطالي، ومنتخب البرتغال، نجمنا المصري محمد النني قائد فريق أرسنال الإنجليزي، هدية مميزة اليوم .

ونشر محمد النني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " لقميص كريستيانو رونالدو، الذي أهدافه صاحبه له، موقعا عليه " موجها إلى محمد النني " .

وعلق محمد النني على الصورة قائلا : " ما هذه الهدية الرائعة، شكرا لك يا كريستيانو " .

يذكر أن محمد النني قد سجل هدفا رائعا في آخر مباراة لعبها مع المنتخب المصري أمام منتخب جزر القمر يوم الإثنين الماضي، في مباراة شهدت فوز المنتخب المصري برباعية نظيفة وضعته على صدارة المجموعة السابعة بتصفيات الأمم الأفريقية 2021 المؤهلة للنهائيات في الكاميرون .

البدري يوضح أمر أزمة النني

أثيرت في الفترة الأخيرة أخبار تفيد بوجود أزمة بين محمد النني وحسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري والذي تجاهل الدفع به في مباراة كينيا، ولكن البدري أوضح أن الامر غير صحيح وأن النني لاعب خلوق، ومهم للمنتخب، وقام بالدفع به أساسيا بمباراة جزر القمر الأخيرة .

وجهة النني المقبلة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “sporx": أن نادي جالطا سراي ضمن الأندية التي ترغب في ضم محمد النني الي صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت أنباء أبضا عن أن ويليام دافيلا وكيل أعمال اللاعبين المشهور لديه علاقة قوية وجيده مع مسئولوى جالطا سراي حيث انضم اللاعب في الفترة السابقة الي الدوري التركي وله تجربه سابقه، بينما هو وكيل اعمال محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا “ .

ويرغب نادي جالطا سراي ضم النني ومع لاعب الزمالك المعار مصطفي محمد الذي تألق بشكل ملفت خلال وقت قصير واصبح ضمن أفضل الأسماء في الدوري التركي حيث انتقل اللاعب من صفوف نادي الزمالك .

وكان النني قد سبق له اللعب في صفوف بشكتاش التركي، في الموسم الماضي 2019-2020 على سبيل الإعارة من نادي أرسنال الإنجليزي .