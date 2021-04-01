/625293/رسميا-إلغاء-هذا-الدوري-العربي-بسبب-الكورونا

ويأتي هذا القرار بعد اجتماع طاريء عقده اتحاد الكرة العماني، واتخذ ذاك القرار في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطنة عمان للحد من انتشار فيروس كورونا .

جاء هذا القرار في بيان نصه كالآتي :

" عقد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم اجتماعا طارئة ظهر اليوم الخميس الموافق 1 ابريل 2021 برنابية الفاضل عالم بل لنعيد بن سالم الوهيبي - رئيس مجلس إدارة الاتحاد وحضور الافاضل أعضاء مجلس الإدارة. أكد من خلاله المجلس المحافظة على سلامة جميع الرياضيين المشاركين في أنشطته للموسم الرياضي 2020/2021 ، والاجراءات الاحترازية التي اتخذت خلال الفترة الماضية يتعاون جميع الأندية، مما يعني تقهم الأندية للوضع الصحي السائد حاليا بالسلطنة، والدواعي المترتبة على استمرار تفشي وزيادة عدد المصابين بهذا الوباء الذي نعلم جميعا مخاطره الجمة على صحة جميع المواطنين والمقيمين بأرض السلطنة المعطاءة حيث يحرص المجلس على سلامة الجميع " .

وتابع البيان : " كما اطلع المجلس على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بتعليق جميع الأنشطة الرياضية الرسمية والأهلية اعتبارا من يوم الخميس الموافق أبريل 2021 م وحتى إشعار آخر " .

وأكمل : " وقد بحث المجلس موضوع استمرار الأنشطة في الفترة القادمة في ظل استمرار تفشي هذا الوباء على مستوى المسابقات المحلية المتبقية من هذا الموسم وكذلك مشاركة المنتخبات الوطنية في الفترة القادمة من عام 2021 وكذلك المشاركات الخارجية للأندية العمانية في نفس الوقت حيت أنه في حالة تأجيل مسابقات هذه الموسم للنشاط المحلي سوف يترتب عليه تداخل في روزنامة مسابقات الموسم المقبل وكذلك المشاركات الخارجية للمنتخبات والأندية العمانية في ضوء الالتزامات المسبقة ببرامج زمنية محددة لما بعد النصف الثاني من هذا العام ولعدم تداخل المسابقات ما بين الموسمين وما يخلقه ذلك من ربكة تنظيمية واجرائية وتحميل الأندية النفقات تفوق طاقتها وتقليلة لتأثير الجانبي على الأندية من أي التزامات مترتبة عليها في حالة توقف النشاط المحلي، فإن مجلس إدارة الاتحاد قد قرر في اجتماعه المشار إليه أعلاه إلقاء دوري عمانتل - دوري الدرجة الأولى - دوري كرة القدم النسائي للصالات للموسم الرياضي الحالي " .

واختتم : " واضعة المجلس تقته في جميع الأندية في تفهم الظروف والتداعيات التي أدت بالقاء دوري عمانتل - دوري الدرجة الأولى دوري كرة القدم النسائي للحالات الموسم الرياضي الحالي حفظ الله عمان وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وحكومته الرشيدة والشعب العماني من كل سوء ومكروه هذا والله الموفق " .