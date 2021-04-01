محمد صلاح: جماهير الزمالك لسيت"عبيطة" ياكارتيرون

/625294/محمد-صلاح-جماهير-الزمالك-لسيتعبيطة-ياكارتيرون

تحدث محمد صلاح لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، علي أمكانيات وقدرات المدير الفني الحالي لفريقه، الفرنسي باتريس كارتيرون، وطريقة تعامله مع الفريق في التدريبات والمباريات والتعامل مع لاعبي الفريق، وأكد علي انه رجل فاشل ولاي صلح لقيادة القلعة البيضاء.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "كورة تريند" بفضائية الحدث:"كارتيرون كان يتابع الفريق منذ 3أو4 اشهر عندما كان في السعودية وفي توليه اداء الفريق أمام سيراميكا كيلوبتراء بشكل جيد ولكن يقول المعدل البدني منخفض والفريق في نهاية موسم وينافس على 3 بطولات إذن كارتيرون فاشل

وتابع حديثة قائلاً:"كارتيرون يبحث دائماً علي التبرر بعد الهزيمه الأخير، لكن لوكان فاز لكان تحدث انه فعل وفعل".

وأختتم حديثة قائلاً:"جمهور القلعة البيضاء "عبيطاً" ويرى الفريق ولو توليت إدارة فريق وقلت أن معدل اللياقة البدني سيء بسبب المدرب السابق أكون مدرباً فاشلاً”.

كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة المولودية

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

تعرض محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك لكدمة قوية في الركلة وذلك بعد التحام مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، في المران الأخير للفارس الأبيض قبل التوجه للجزائر، استعدادا لمواجهة فريق المولودية ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .