/625295/عماد-سعد-حمودة-المدينة-الدوائية-مشروع-قومي-عملاق-يضبط-الأسعار-ويرتقي-بصحة-المصريين

أكد النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمضي بكل قوة في مواصلة مسيرة الإنجازات القومية التي تخدم الداخل وتبهر الخارج، وذلك في مجموعة من القطاعات شديدة الحيوية والأهمية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، والذي تم وضع لبنة ذهبية في بناءه العصري اليوم، بافتتاح مدينة الدواء، بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

مصر تحت قيادة الرئيس السيسي

وأوضح حمودة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يغفل يوما أي من احتياجات المواطنين الأساسية في دولة حديثة، يحكمها رؤية إستراتيجية مُتكاملة ومُحددة للاهتمام بتطوير القطاعات الأساسية، استطاعت خلال الفترة الأخيرة، تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري، ضمن مبادرات نوعية واهتمام بصحة المرأة والطفل، وتم تكليل ذلك اليوم بإطلاق مدينة الدواء، التي تعتبر بلا شك أحد أهم المشروعاتالقومية العملاقة للدولة المصرية بمنطقة الشرق الأوسط.

وثمن رئيس لجنة الإسكان جهود مؤسسات الدولة وسرعة ترجمتها للتوجيهات التي لاتتوقف للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أسفرت عن أن تصبح على الأراضي المصرية أحد أكبر المدن من نوعها والتي تقام على مساحة 180 ألف متر مربع، ومُزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء، لتكون بمثابة مركز إقليمي متكامل يملك القدرة على جذب أفضل الشركات العالمية في مجال اللقاحات والصناعات الدوائية، خلال فترة دقيقة يعيش فها العالم ظروف صحية مستعصية.

واختتم النائب عماد سعد حمودة، بالتأكيد على الاستفادات التي ستعود بشكل مباشر على المواطنين، جراء هذا المشروع العملاق الذي سيتيح لأهالينا من المصريين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويساهم في القضاء على أي ممارسات احتكارية ويستهدف أيضًا ضبط أسعار الدواء، واستكمالاً لجهود الدولة في المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين..