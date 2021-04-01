/625296/حوار-مفتوح-لوزير-الشباب-والرياضة-ونظيرة-الجنوب-السوداني

خلال فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، الذي تنظمه (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - مكتب الشباب الافريقي) بالتعاون مع الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية و جامعة القاهرة فرع الخرطوم ، وذلك ضمن مشروع" وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية" في نسخته الثالثة تحت شعار " من أجل جنوب السودان “، والذي يقام خلال الفترة من3 إلى 8 إبريل 2021 بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

ويشارك في فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان 200 قيادة شبابية من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع متمثلة في النشطاء في مجال المجتمع المدني والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين.

الشباب المصري الباحث في ملف دولة جنوب السودان

تتضمن اجندة المؤتمر التطرق إلي مفهوم الدولة الوطنية متمثلة في تناول العلاقات الثنائية بين جنوب السودان ومصر ومجهودات الدولة الوطنية في التنمية ودور القطاع الخاص في بناء الاعلام الوطني وسبل مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة اعلامياً ، ومناقشة دور المرأة في الوثائق القارية ، وعرض تجربة تنسيقية لشباب الأحزاب والتطرق إلي دور وزارة الشباب المصرية والاتحاد وعرض تجربة مبادرة " وادي النيل ، وتناول الاقتصاد الإبداعي ، والتطرق الي دور مفوضية الاتحاد الافريقي وتأثير انهيار منظومة القيم والأخلاق علي الامن القومي وسبل مكافحة الفساد وعرض ابرز النماذج الناجحة ، بجانب مناقشة دور الأجهزة الرقابية في المتابعة والتقييم ، بالإضافة الي عقد ورش عمل حول ثقافة الحوار والتربية المدنية ودور الشباب في بناء الدولة الوطنية .