/625297/حمو-بيكا-أنا-أكثر-شاب-اعطى-الأمل-لجيل-كامل

أعرب حمو بيكا، مطرب المهرجانات، عن فخره الشديد بنجاحه وتردد أعماله بين عدد كبير من جيل الشباب المصري خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد تعليق حمو بيكا الذي حاز على تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية ليتصدر “التريند” كعادته بتصريحاته المختلفة التي يخرج بها بين الحين والآخر.

حمو بيكا يفخر بنفسه

كتب حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، قائلًا: "انا اكتر شاب بفضل الله اعطيت الأمل لجيل كامل"، ليرد عليه عمر كمال يداعبه: "بيكا زويل الجيل".

مرض حمو بيكا

كشف “بيكا” مؤخرًا، عن إصابته بمرض نادر يدعى “كرونز” وهو مرض مناعي، ويتلقى بسببه حقن باهظة الثمن، قائلًا: “حقن غالية بس الحمد لله نزلت على نفقة الدولة، أول كورس بيبقى بـ120 ألف، وبعد كده كل 3 شهور الحقنة بـ20 ألف”.

وأوضح، أن هذا المرض اكتشفه بعدما أصبح مشهورًا، لافتًا إلى أنه يعاني من هذا المرض منذ طفولته لكن لم يكتشفه إلا مؤخرًا ولا يشفى منه إلا وهو في عمر 50 أو 60 عامًا.

آخر أعمال حمو بيكا

على جانب آخر، كان حمو بيكا قد شوق جمهوره لمهرجان جديد من المقرر أن يطرحه قريبًا بعنوان "نسور على الدبابات".

الجدير بالذكر، أن حمو بيكا تعاون مع عمر كمال مؤخرًا في أغنية "سوق الصحاب"، وهي من كلمات محمد غباشي، وتوزيع شادي وخليل.