/625298/مرثا-محروس-إفتتاح-مدينة-الدواء-يؤكد-حرص-الدولة-على-توفير-حقوق-الإنسان

قالت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة هذا المجمع العملاق الذي استمر تشييده ما يقارب من ٣ أعوام والذي يعد أكبر المدن علي مستوى الشرق الاوسط بطاقة إنتاجية ١٥٠مليون عبوة سنويًا هو حلم تحقق يثبت أن الدولة المصرية تهتم بحق أصيل من حقوق الانسان في حصوله علي الدواء .

وأضافت "محروس" في تصريحات لها، أن الدواء هو أحد عناصر الأمن القومي للدولة، حيث أنه يرتبط بصحة المواطنيين و عبر سنوات عديدة شهدنا فيها الدواء يستخدم كمحدد سياسي و في إطار العقوبات علي بعض الشعوب، مشيرة إلى أن التوجه الرئاسي المصري نحو دعم الصناعات المصرية بشكل عام وصناعة الدواء بشكل خاص .

وتابعت عضو حقوق النواب، أن ذلك يأتي في إطار مخطط الدولة لإعادة إحياء الصناعات الإستراتيجية و توفير احتياجات الدولة من الدواء وفتح أسواق جديدة للتصدير و رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، طبقًا لأحدث تكنولوجيا في العالم و هذا ما سيدفع رجال الاعمال والمستثمرين إلى زيادة الانفاق في البحث العلمي في مجال الدواء بما يزيد من وتيره تسريع تطوير التعليم في الجامعات والكليات المعنيه بالخدمات الطبيبة والدوائية .

وأوضحت "محروس " أن وجود مصنعين في مدينة الدواء من بينهم مصنع الأدوية غير العقيمة ويضم ١٥ خط انتاج سيحقق توفير ما تحتاجه الدولة من أدوية للأمراض المزمنة وكذلك ستساعد في ضبط أسعار الأدوية، مؤكدة أن ذلك سيعود بالنفع علي المواطن المصري من الاستفادة بحقه في الحياة الكريمة الآمنة وبسعر مناسب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بهدف زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن مدينة الدواء بالخانكة :

- ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية - تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص - المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية. - مجهزة بكاميرات للتعرف علي الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلي مستويات الجودة - تعتمد علي أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد علي استمرار الانتاج في المصانع - الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية. - تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية. - تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب. - المرحلة الثانية من المدينة تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى. - المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. - تضم المدينة مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية - مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى.