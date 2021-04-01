عاجل.. السيسى لكبرى الشركات الأمريكية: مصر تزخر بفرص استثمارية ضخمة

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الاجتماع رفيع المستوى، الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وكبار المسئولين بعدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".





صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بهذا الاجتماع الهام الذى يجسد روح التعاون والصداقة المتينة بين مصر والولايات المتحدة، ومؤكداً حرص مصر على الاستمرار فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة حالياً فى مصر.

كما أكد الرئيس أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخراً فى القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات التى تزخر حالياً بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بالقرار السياسى على أعلى مستوى لتنفيذ المشروعات فى كافة المجالات التنموية التى تمثل أولوية متساوية لجهود الدولة.

ومن جانبهم؛ أعرب المشاركون من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية عن سعادتهم بتنظيم هذا الحدث وتشرفهم بالمشاركة فيه والالتقاء مجدداً بالرئيس، لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، مشيدين فى هذا الصدد بأولويات الخطة الاستثمارية للدولة المصرية التى تتسق مع ملامح النظام الاقتصادى العالمى، خاصةً ما يتعلق بمجال الطاقة بكافة أنواعها الذى يعد صاعداً بقوة فى مصر فى ضوء سعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة ويعزز من ذلك موقعها الجغرافى الاستراتيجى، فضلاً عن مجال تكنولوجيا المعلومات والشمول المالى والاقتصاد الرقمى، إلى جانب مجالات السياحة ووسائل النقل وتحلية ومعالجة المياه والرعاية الصحية، وكذا المدن الذكية فى ظل قرب الانتقال للحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مختلف المدن الجديدة الجارى إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

كما أشاد المشاركون بما يرصدونه من متابعة شخصية حثيثة للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الأجنبية والأمريكية فى مصر، وبالتطور والتنامى المستمر والصلابة الملحوظة فى الاقتصاد المصرى، والمدعوم بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع التدابير التى تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، وهو الأمر الذى يطرح مصر حالياً على الساحة الدولية كنموذج وقصة نجاح يحتذى بها وشريك تنموى هام.

وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس ورؤساء مجالس إدارات الشركات الأمريكية المختلفة، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون التجارى والاقتصادى مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم المستقبلية للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين لتطوير آفاق التعاون المشترك مع الولايات المتحدة، وكذا التعرف على أية مشاكل أو معوقات قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

يذكر أن الاجتماع ضم عدداً من رؤساء مجالس إدارات وكبار المسئولين بأبرز الشركات الأمريكية العالمية فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها شركات أباتشى وبيكتل وهانى ويل وأوبر ولوكهيد مارتن وإكسون موبيل وشيفرون وجوجل وماستر كارد وبيبسى ومجموعة هيلتون.