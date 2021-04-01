وزيرة الصحة تكافئ فرق المسعفين لسرعة تعاملهم مع حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع فرق المُسعفين والمُشرفين وسائقين الإسعاف بمحافظات "قنا، سوهاج، أسيوط"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة قدمت الشكر للمُسعفين والسائقين من العاملين بمرفق الإسعاف بمحافظات (قنا، أسيوط، سوهاج)، موجهة بصرف مكافأة ماليه شهر لهم على مجهودهم المُشرف الذى بذلوه فى التعامل مع قطارى سوهاج وسرعة استجابتهم، حيث تواجدت أول سيارة اسعاف خلال الخمس دقائق الأولى من وقوع الحادث.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أشادت بدور فرق الإسعاف والذى يبلغ عددها 11 ألفًا و793 من المسعفين والسائقين على مستوى المجهورية، وجهودهم المبذولة فى خدمة المرضى والمُصابين، فضلاً عن دورهم فى التعامل مع مرضى فيروس كورونا ونقلهم إلى المستشفيات خلال التصدى للجائحة.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت لفرق المُسعفين أن القيادة السياسية بمصر تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الخدمات الطبية العاجلة التى تتعلق بإنقاذ حياة المواطنين، كما أكدت ثقتها فى قدرتهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى من أجل خدمة المرضى.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة راجعت مع فريق المُسعفين آلية العمل بالمنظومة المميكنة بالإسعاف بداية من تلقى بلاغات المواطنين وتحديد أقرب تمركز إسعافى، وتحرك طاقم المسعفين حتى وصولهم لموقع البلاغ، وتقديم الخدمة اللازمة للمرضى، مشيرة إلى أن الإسعاف المصرية تمتلك أسطولاً من سيارات الإسعاف يبلغ عدده 3000 سيارة، وأكثر من 1500 نقطة إسعاف موزعة على جميع أنحاء محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 13 لانش إسعاف نهرى.

وذكر مجاهد أن الوزيرة أكدت لفريق المسعفين حرص الوزارة على توفير البرامج التدريبية المختلفة لهم لصقل مهاراتهم فى إدارة الأزمات والتعامل مع الحوادث الكبرى وفقًا للمعايير العلمية، مؤكدة لهم حرصها على التواصل المستمر معهم لتذليل كافة العقبات التى تواجههم.