المدبر البطريركى للكلدان يصلى القداس فى إكليريكية المعادى

جدة - نرمين السيد - بدعوة من الأب بشوى رسمى رئيس إكليريكية القديس لاون الكبير فى المعادى، احتفل الأب بولس ساتى للفادى الأقدس مدبر الكلدان بمصر بالقداس الإلهى فى كنيسة الإكليريكية وبحسب الطقس الكلدانى.





جاءت الدعوة من رئيس الإكليريكية فى سياق الاحتفال بالطقوس المختلفة، لإظهار غنى الكنيسة الكاثوليكية بطقوسها وشعوبها. بعد القداس اشترك الجميع بغذاء المحبة وتبادل الآباء الهدايا الرمزية.

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