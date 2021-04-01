فاطمة سليم: موكب نقل المومياوات الملكية فرصة ذهيبة لتعريف العالم بحضارة مصر

وأضافت فاطمة سليم، خلال بيان لها اليوم، أن هذا الحدث العالمى سيكون محط أنظار الجميع، وشددت على ضرورة حسن استغلال هذا الحدث الهام، وأن يكون هناك تنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأمر، حتى يخرج الموكب بالشكل اللائق بالدولة المصرية ومكانتها، ومكانة السياحة المصرية.
وأضافت عصو لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب، أن تنظيم هذا الحدث فى التوقيت الحالى يبعث الكثير من الرسائل الهامة والقوية الإيجابية لجميع الدول، أهمها التأكيد على مدى قدرة مصر وقوتها على تجهيز مثل هذه الأحداث التى تخرج فى أبهى أشكالها.
وأشارت فاصمة سليم، إلى أن قطاع السياحة شهد العديد من الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة، مما كان لها صدى كبير على الملف عالميا، بالإضافة لحزمة من القرارات لتشجيع القطاع، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مما ساهم فى التعافى التدريجى لقطاع السياحة.
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