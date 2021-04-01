جدة - نرمين السيد - أشاد مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، بمشروع مدينة الدواء المصرية التى افتتحها الرئيس السيسى اليوم الخميس، بمنطقة الخانكة فى محافظة القليوبية.





وقال الكحيلى إن افتتاح اليوم يعد مشروعا قومياً يهدف إلى توفير الاحتياجات للسوق المحلية ما يسهم فى الحد والقضاء على أى أزمات أو نقص فى توفير العلاجات والأدوية اللازمة على مدار العام، وأشار إلى أن المدينة تعد من أكبر المدن الدوائية، وتستخدم فيها أحدث الماكينات والوسائل التكنولوجية التى تساهم فى توفير احتياجات السوق المحلية ومنها العالمية. وذكر أن مدينة الدواء ستصبح بمثابة مركزًا إقليميًا يجذب كبرى الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدوائية واللقاحات. وتابع :" الدولة المصرية تسعى لمزيد من البناء والتنمية وهو ما يصب فى صالح المواطنين ويؤكد أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية الشاملة فى جميع المجالات". ووجه النائب مصطفى الكحيلى التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بإنجاز المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بالشيوخ : مدينة الدواء مركز جذب للشركات العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.