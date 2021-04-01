رئيس الوزراء يطمئن على الترتيبات النهائية لموكب نقل المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المسار المُقرر لسير موكب المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير، وصولأً إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث مقر عرضها الدائم، وذلك للاطمئنان على الترتيبات الأخيرة والرتوش النهائية، استعدادا لحدث نقل المومياوات الملكية الذى سيستقطب أنظار العالم السبت المقبل.





ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، حيث حرص مدبولى على الوقوف على جاهزية مسار المومياوات الملكية لانطلاق هذا الموكب المهيب الذى سيمر من خلال العديد من الشوارع والمناطق بالقاهرة، والترتيبات التى ستتم لنقل المومياوات من المتحف المصرى.

كما تأكد مدبولى من إتمام أعمال رفع الكفاءة، والتزيين، وكافة عناصر الإبهار المتنوعة، على امتداد مسار الرحلة، وصولا الى مبتغاها، خاصة فى منطقة وسط البلد، وترجل فى ميدان التحرير، للوقوف على المشهد النهائى له بعد أعمال التطوير والإنارة، كى تكتمل عناصر الجذب لهذا الحدث التاريخى البارز، الذى ستتابعه كافة البلدان من خلال كاميرات القنوات، ووسائل الإعلام، ووكالات الأنباء العالمية.

ووصل رئيس الوزراء الى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على ترتيبات استقبال المومياوات الملكية فى نقطة انتهاء الموكب، حيث مكان عرضها الدائم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مصر تتأهب بكامل جاهزيتها لحدث فريد لا يتكرر كثيراً عبر التاريخ، حيث سيتم تسيير موكب يضم عددا من المومياوات لملوك وملكات الأسر الفرعونية، نحو صرح عملاق سيحتضن هذه المومياوات، ويعرضها بتقنيات حديثة، وأدوات عرض مميزة، تجذب اهتمام الزوار والمتطلعين لاكتشاف أسرار الحضارة المصرية العريقة من مصر وكل بلدان العالم، مشيراً إلى أن الدولة تحشد كافة الإمكانات ليظهر الحدث بالصورة التى تعكسُ عراقة مصر، وتبرز دلائل حضارتها الخالدة منذ فجر التاريخ.