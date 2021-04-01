عاجل.. إجراءات وتحويلات مرورية تزامنا مع موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات والتحويلات المرورية لتأمين الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، يوم السبت المقبل 3 أبريل الحالى، وسط اهتمام عالمى بخط سير الموكب.





وفى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، مرورا بشارع كورنيش النيل، فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 الجارى من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.

ومن المقرر أن تشمل الإجراءات غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاه القادم من الجيزة.

كما تتضمن الإجراءات غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق "مصر – حلوان" فى اتجاه ميدان أثر النبى، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

ومن المقرر أيضا غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9 م، على أن يتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg.