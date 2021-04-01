انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الداخلية | سيتم السحب الإداري لرخص السيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قد بدأت وزارة الداخلية المصرية في تطبيق «السحب الإداري» لـ رخص السيارات على كافة الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وجاء ذلك بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي قد حددتها وزارة الداخلية لـ تركيب الملصق وهي يوم 30 من شهر مارس الماضي، وبعدها يجب أن يتوجه «المسحوب» رخصته إلى إدارة المرور التابع لها والمختصة لـ تركيب الملصقات الإلكترونية مقابل 150 جنيها.

مسؤولية عدم تركيب الملصق الإلكتروني:

وجدير بالذكر أنه قد أعلنت وزارة الداخلية أكثر من مرة أنه بعد انتهاء المهلة المقررة سيتم إرجاء تقديم جميع الخدمات المرورية لمالكى المركبات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة وأيضاً طلب استصدار المستخرجات الرسمي المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للسيارة.

وصرحت مصادر أمنية: إن فائدة السحب الإداري للرخص إلزام قائدي السيارات بسرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعين لها على مستوى الجمهورية لإنهاء إجراءات تركيب الملصق، كما إن وزارة الداخلية قد مددت العمل حتى الساعة الثامنة مساء يومياً لحين الانتهاء من المنظومة.

كما أضافت المصادر: إن ذلك يأتى وفق إطار استراتيجية وزارة الداخلية في مصر الهادفة في أحد محاورها إلى تنظيم وإدارة الحركة المرورية إلكترونياً، ومن أجل تركيب الملصقات الإلكترونية لمركباتهم، وكذلك إستبدال اللوحات المعدنية التقليدية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف + أرقام).

ويشار إلى أن الملصق الإلكتروني هي عبارة عن شريط أبيض يتم لصقه في النصف العلوي للزجاج الأمامي للمركبة، به شريحة إلكترونية تحتوي على رقم اللوحة المعدنية ونوع السيارة ولونها وسنة الصنع ورقم الشاسيه وكذلك رقم الماتور، و تواريخ بداية الترخيص ونهايته، ومواعيد الفحص الفني، بالإضافة إلى معلومات عن مالك السيارة.

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