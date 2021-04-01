مدينة الدواء| مصر تهدف إلى توفير أدوية آمنة وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين

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محمد سياف - ابو ظبي - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تهدف إلى توفير دواء آمن بسعر مناسب لجميع المواطنين وستستمر في تطوير قدرات إنتاج جميع الأدوية اللازمة محليًا وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

جاءت تصريحات الرئيس خلال افتتاح المدينة الطبية المصرية مدينة الدواء، اليوم الخميس، والتي تم إنشاؤها بأحدث التقنيات.

وأوضح السيسي أن الأمر استغرق وقتًا لأننا أردنا ضمان أعلى المعايير الدولية للأدوية التي ننتجها، قائلاً “بدأنا التحضير لهذا المشروع منذ سبع سنوات”. سنكمل المصنع لإنتاج البلازما في غضون عامين. نحن نحقق الحلم. لدينا الموارد البشرية، ممثلة في عدد سكاننا الكبير.

كما شدد الرئيس على أننا “سنبذل قصارى جهدنا لإنتاج المكونات الخاصة بنا للأدوية التي ننتجها محليًا”.

وأوضح الرئيس أن “الحكومة تهدف إلى إنتاج أدوية للسرطان وأدوية أخرى مهمة للغاية في الفترة المقبلة”.

وقال السيسي إن المشروع الجديد يهدف إلى تصنيع أدوية بمكونات فعالة لتكون على قدم المساواة مع بدائلها المنتجة في جميع الدول المتقدمة.

وأضاف “انزعجت عندما قال البعض أننا يجب أن نحصل على مضادات حيوية من الخارج بسبب فاعلية مادتها الفعالة”، مضيفا أن “فاعلية المنتجات المنتجة في المدينة لن تكون 99.9 في المائة، بل فعالة بنسبة 100 في المائة”.

وحضر حفل الافتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى جانب وزير الدفاع محمد زكي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وبعد الملاحظات الافتتاحية، قام الرئيس بجولة في المرافق واستمع إلى تقارير من الموظفين حول العمل في المصنع العملاق.

مدينة الدواء

ستكون مدينة الدواء إحدى أذرع الدولة لإنتاج دواء آمن وفعال وبأسعار مناسبة للمواطنين المصريين.

تعد المدينة التي تبلغ مساحتها 180 ألف متر مربع وتقع في الخانكة بالقليوبية أكبر مركز لإنتاج الأدوية في الشرق الأوسط.

تتكون مدينة الدواء من مباني المرافق المستقلة التي تخدم مصنع الإنتاج الرئيسي.

نظرًا لأهميته، فقد تم تصميم مشروع المدينة وتنفيذه والتحقق من صحته وفقًا لأحدث معايير الصحة والسلامة.

ستساعد القدرات الهائلة للمدينة الجديدة في خدمة السوق المصري الهائل بأدوية محلية فائقة الجودة وبأسعار معقولة.

تهدف مدينة الدواء إلى زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط.

الاحتياطيات الاستراتيجية والمبادرات الصحية

وقال رئيس الوزراء مدبولي، في تصريحات في بداية الحدث، إن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد من الأدوية ستكفي لمدة ثلاثة أشهر.

قال مدبولي إن مصر تمتلك الآن 1.6 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تنتج جميع الإمدادات اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا محليًا باستثناء واحد فقط، وأضاف أن الحكومة توفر الكميات اللازمة من الأكسجين الطبي للتعامل مع الوباء، قائلاً “احتياطيات البلاد من الأكسجين الطبي آمنة”.

وأضاف: “لقد وصلنا إلى 88 بالمائة من الإنتاج المحلي للأدوية”.

وأكد مدبولي أن المدينة الطبية المصرية الجديدة مؤسسة عملاقة بكل المقاييس العالمية، وأشار إلى أنه جاء في إطار رؤية الدولة الشاملة لتحقيق نقلة نوعية في صحة المواطنين.

وقال مدبولي إن بناء المدينة يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الصحة العامة بالتوازي مع مبادرات رئاسية مختلفة مثل مبادرة 100 مليون حياة ومبادرة صحة المرأة ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار.