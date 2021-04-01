/625302/أعراض-فيروس-كورونا-الجديدة-تثير-فزع-المواطنين

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن أعراض كورونا الجديدة، عبر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عنها وزيرة الصحة أمس الأربعاء في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

دوت الخليج يكشف أعراض كورونا الجديدة، حسبما أعلنتها وزيرة الصحة لتحذر المواطنين، حيث من الممكن ظهورها خلال الفترة القليلة القادمة.

أعراض فيروس كورونا الجديدة

اعراض كورونا الجديدة تتفاقم مع تمحور الفيروس، حيث أصبحت هناك قائمة طويلة من الأعراض التي ظهرت منذ الفترة الأولى للفيروس لتزداد رويدًا رويدًا حتى اللحظة الراهنة، فهو لا يؤثر فقط على الأشخاص بشكل مختلف ولكن حتى العلامات والأعراض يمكن أن تكون مختلفة.

تتمثل الأعراض الجديدة في صعوبة أو ضيق في التنفس، وألم أو ضغط فى الصدر، والتهاب شديد بغشاء العين، انتشار طفح جلدي، فقدان حاسة السمع، حدوث ألم وخفقان، الشعور الدائم بالإرهاق.

فيروس كورونا في مصر

كانت قد بدأت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتطعيم الفئات الأولى وهي الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة التوسع في تطعيم المواطنين مع وصول باقي الـ 40 مليون جرعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وبلغ عدد المتقدمين للتسجيل عليه 600 ألف مواطن.