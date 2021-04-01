/625301/وكيل-أعمال-هالاند-ووالده-يتلاعبى-ببرشلونة-لصالح-ريال-مدريد

أجواء متقلبة في الفترة الحالية في اندية القارة العجوز بسبب إقتراب الإنتقالات الصيفية، وتنافس العديد من الأندية الأوروبية في سرعة التفاوض والتعاقد مع النرويجي أيرلينج هالاند، من قبل كبار الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، والدوري الإنجليزي من قبل مانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر يونايتيد.

ظهور وكيل أعمال النرويجي أيرلينج هالاند ووالده في إسبانيا أثار العديد من الشكوك في حسم وجهة اللاعب للدوري الإسباني، وخاصتا في نادي ريال مدريد وبرشلونة.

ظهر مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي هالاند ووالده صباح اليوم الخميس في نادي برشلونة، مع أحد المقربين لخوان لابورتا رئيس النادي الكتلوني.

بعد ظهورهم بنادي برشلونة بوقت قصير ظهر الثنائي مينو رايولا وكيل اعمال اللاعب وولده، بنادي ريال مدريد بالعاصمة الإسبانية، في لقاء مع رئيس النادي الملكي، مما اظهر الشكوك حول وجهة اللاعب.

نشر وكيل أعمال اللاعب في وقت سابق علي حسابة تويتر، أن اللاعب لن يوافق علي عرض أقل من 150 مليون يورو، ومن الجدير بالذكر ان عقده ينتهي مع بروسيا دورتيموند في نهاية الموسم القادم بعقد قيمتة 76 مليون يورو.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 60 نقطة، من أصل 28 مباراة، حقق من خلالها 18 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، سجل من خلالها 49 هدف، في حين تلقت شباكة 23 هدف هذا الموسم.

يلتقي فريق ريال مدريد مع فريق إيبار في لقاء الجولة التاسعة والعشرون من إنطلاقة الدوري الإسباني الممتاز، السبت القادم الموافق 3 أبريل من الشهر الجاري، وتنطلق صافرة البداية في الـ 4:15 مساء.

يحتل فريق برشلونه المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 62 نقطة، من أصل 28 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 19 انتصار، في حين تعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 مباريات، سجل من خلالها 67 هدف، في حين تلقت شباكة 24 هدف في هذا الموسم.

يلتقي برشلونة في الأثنين المقبل مع فريق بلد الوليد في لقاء الجولة التاسعة والعشرون في الدوري الإسباني الممتاز، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء.