فيديو..الحوار الشامل للنائب نادر مصطفي عن استجواب أسامة هيكل مع موقع دوت الخليج

/625303/فيديوالحوار-الشامل-للنائب-نادر-مصطفي-عن-استجواب-أسامة-هيكل-مع-موقع-تحيا-مصر

أجري موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، حوار شاملا مع النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب حول استجوابه الأخير ضد أسامة هكيل، وزير الدولة للإعلام، مؤكدا علي أنه مع استمرار عجلة الحياة النيابية ودعما للأداء الرقابي وخاصة في ملف من الملفات التى تهم جموع المصريين والانتقادات التى توجه له دائما، وهو ملف الإعلام والحاجة الكبيرة لإعلام وطني قوي ومتطور، وفي وضوء الانتقادات الكبيرة التى وجهت لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بعد عرض بيانه أمام مجلس النواب، ومن ثم رفضه من اللجنة المختصة وإعادته للمناقشة بالجلسة العامة إلا أنه الوزير إعتذر عن الحضور من أجل فرصة للرد لمدة إسبوعين ولكن مع طرح المناقشة مرة أخري بعد نحو الشهر والنصف إعتذر مرة أخري ومن ثم كانت هناك رؤية أخري من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة أن يتم استجواب الوزير بشكل رسمي من خلال الأداه البرلمانية التى تفرض حضوره وفق الدستور والقانون.

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